КТК возобновил перекачку тенгизской нефти

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Каспийский трубопроводный консорциум, связывающий месторождение Тенгиз с черноморским портом Новороссийск, возобновил перекачку нефти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума, после произошедшего в Мангистауской, а затем и Атырауской областях энергосбоя, аварийно были отключены нефтеперекачивающие станции КТК. Напряжение в системе энергоснабжение КТК стабилизировалось, после чего были перезапущены нефтеперекачивающие станции Тенгиз и Атырау, и консорциум возобновил прием нефти с месторождения Тенгиз в Атырауской области.

В нефтепровод поступает сырье в основном с месторождений Западного Казахстана. Нефть транспортируется до морского терминала компании в поселке Южная Озереевка на Черноморский порт Новороссийск, где загружается на танкеры для отправки на мировые рынки.

По трубопроводной системе Тенгиз - Новороссийск в прошлом году было транспортировано 58,7 млн тонн нефти, из которых около 52,2 млн тонн с территории Республики Казахстан.

Крупнейшие казахстанские месторождения сдали в трубопроводную систему КТК: Тенгиз - 29 млн тонн нефти, Кашаган - 12 млн тонн, Карачаганак - 10 млн тонн. Морской терминал КТК обеспечил перевалку нефти на 527 нефтеналивных судах.

Напомним, 3 июля в 17 часов 31 минуту на ТЭС МАЭК в Актау остановили энергоблок 1 из-за резкого увеличения подпитки котла.

3 июля в 18:25 (по времени Астаны) из-за отключения подачи электроэнергии со стороны внешних сетей произошла остановка ТОО «АНПЗ». В результате этого происшествия остановились технологические установки предприятия, запитанные от внешних сетей.

В связи с отключением энергоблока на МАЭК частично либо полностью была приостановлена добыча нефти на месторождениях АО «Озенмунайгаз», АО «Мангистаумунайгаз», АО «Каражанбасмунай», АО «Эмбамунайгаз» в Мангистауской и Атырауской областях. Позже министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил о том, что по аварии на МАЭК к концу дня 5 июля будут устранены нарушения.

Во вторник руководство АНПЗ доложило, что планирует выйти на прежний объем переработки нефти до конца недели. Сегодня Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прибыл в Атырау с рабочей поездкой, чтобы ознакомиться с текущей ситуацией на АНПЗ и ходом восстановления его работы после аварийной остановки. Правительственная группа осмотрела комплекс по производству ароматических углеводородов и комплекс по глубокой переработке нефти. Здесь же генеральный директор завода Мурат Досмуратов представил доклад о принимаемых мерах по выведению производства на полную мощность после аварии на МАЭК и остановки АНПЗ. Он также сообщил, что в настоящее время ведется разработка проекта строительства собственной газотурбинной электростанции.

Сегодня глава Кабмина Алихан Смаилов также побывал с рабочей поездкой в Актау для проверки хода ремонтно-восстановительных работ на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК).