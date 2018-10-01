КТК увеличил за 9 месяцев экспорт нефти на 11,4%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в январе-сентябре 2018 года экспортировал 44,862 млн тонн нефти, что на 11,44% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на данные КТК.

В сентябре этого года объем экспорта нефти составил 4,656 млн тонн против 4,095 млн тонн в соответствующем месяце прошлого года.

Каспийский трубопроводный консорциум учрежден для строительства трубопровода и экспорта казахстанской нефти транзитом через территорию России. КТК владеет нефтепроводом «Тенгиз-Новороссийск» общей протяженностью более 1,5 тысяч км, который соединяет месторождения запада Казахстана с российским побережьем Черного моря. Объем отгрузки КТК нефти на экспорт в 2017 году составил 55,107 млн тонн, что на 24,4% больше, чем в 2016 году.

Акционерами КТК являются Российская Федерация - 24%, АО «Национальная компания «КазМунайГаз» - 19%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, и «КТК Компани» - 7%, BG Overseas Holding Limited - 2%, «Эни Интернэшнл Н.А Н.В. С.ар.л.» - 2%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.