КТК сообщил о завершении работ по замене танка плавучести на выносном причальном устройстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В полном объеме завершены работы по замене танка плавучести (ТП) на выносном причальном устройстве – ВПУ-2. Успешно выполнены гидростатические испытания. ВПУ готово к перевалке нефти на танкеры. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Также, как и в ходе ремонта ТП ВПУ-1, все инженерные расчеты, изготовление, установка вспомогательного и основного оборудования, высокотехнологичные операции по демонтажу, монтажу и позиционированию танка плавучести на глубине выполнены российскими специалистами КТК и подрядной организации ООО «Альянс».

Отметим слаженность работ подрядчика и экипажа многоцелевого судна Commander, оснащенного системами динамического позиционирования, специализированным водолазным оборудованием МКВК-60 и 140-тонным краном. В работах на борту судна Commander было задействовано в две смены более 80 человек. Все работы выполнялись со строгим соблюдением требований по охране труда, промышленной и экологической безопасности, а также 12 жизненно-важных правил КТК», - отмечается в сообщении компании.

На темпах работ сказались характерные для этого периода неблагоприятные погодные условия и часто меняющиеся подводные течения. С учетом складывающейся обстановки российские специалисты ежедневно проводили динамическую оценку рисков. Особая сложность в организации работ заключалась в том, что операция требовала около двух суток непрерывного процесса и имела ограничения по погодным условиям – высота волны не выше 1,5 метра, скорость ветра не выше 20 м/с в условиях осенне-зимнего периода года.

КТК остановил отгрузку с двух выносных причальных устройств ВПУ-1 и ВПУ-2 в августе 2022 года после обнаружения на этих ВПУ трещин в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести. Остановка была рекомендована производителем ВПУ, компанией IMODCO и контролирующим безопасную эксплуатацию устройств классификационным обществом ABS. ВПУ-1 был введен в эксплуатацию после ремонта 11 ноября 2022 года.

Справочно:

Трубопроводная система КТК – один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз – Новороссийск составляет 1 511 км. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ), позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.

Акционеры КТК: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в лице ПАО «Транснефть» (доверительное управление) – 24%, «КТК Компани» – 7%, АО НК «КазМунайГаз» – 19%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC – 1,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company – 15%, LUKARCO B.V. – 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company – 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited – 7,5%, BG Overseas Holdings Limited – 2%, Eni International N.A. N.V. S.ar.l. – 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC – 1,75%.





Фото: svetland-oil.kz