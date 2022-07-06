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    КТК направил ходатайство о приостановлении исполнении постановления суда

    6 Июля 2022, 18:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) направил ходатайство о приостановлении исполнения постановления Приморского районного суда Новороссийска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

    «Постановлением судьи Приморского районного суда г. Новороссийска Краснодарского края Акционерному обществу «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» по части 4 статьи 14.1.2. КоАП РФ назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 30 (тридцать) суток. Согласно статье 32.12 КоАП РФ постановление судьи, органа, должностного лица, назначивших административное наказание в виде административного приостановления деятельности, исполняется судебным приставом-исполнителем постановления немедленно после вынесения такого постановления. При административном приостановлении деятельности производится наложение пломб, опечатывание помещений, мест хранения товаров и иных материальных ценностей, касс, а также применяются другие меры по исполнению указанных в постановлении об административном приостановлении деятельности мероприятий, необходимых для исполнения административного наказания в виде административного приостановления деятельности», - говорится в сообщении КТК.

    Как отметили в компании, в то же время законом не допускается применение мер, которые могут повлечь необратимые последствия для производственного процесса.

    «АО «КТК-Р» является предприятием непрерывного цикла, немедленное приостановление его деятельности может повлечь необратимые последствия для производственного процесса, возникновение и развитие неблагоприятного и неуправляемого процесса на техническом объекте, в том числе его разрушение, поскольку технологические требования к транспортировке нефти не позволяют сиюминутно и одновременно остановить производственную деятельность. АО «КТК-Р направило в Приморский районный суд г. Новороссийска ходатайство с просьбой о приостановлении исполнения постановления судьи от 5 июля 2022 года по делу об административном приостановлении деятельности АО «КТК-Р» до вступления в законную силу судебного акта, который будет вынесен по результатам рассмотрения жалобы на постановление», - сообщили в компании.

    Как сообщалось ранее, суд Новороссийска приостановил на месяц деятельность Каспийского трубопроводного консорциума. Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел оперативное совещание по ситуации, связанной с приостановкой работы КТК.

    Трубопроводная система КТК – один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз – Новороссийск составляет 1 511 км. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ), позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.

    Фото: tass.ru

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Россия Нефть Тенгиз
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