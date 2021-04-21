КСК могут ликвидировать в принудительном порядке - Нурбек Сериков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Когда же полностью ликвидируют КСК в Казахстане? На этот вопрос ответил на брифинге в СЦК заместитель председателя правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» Нурбек Сериков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«КСК, потребительские кооперативы собственников квартир (ПКСК), нежилых помещений, потребительские кооперативы (ПК) сохраняют свое действие до 1 июля 2022 года», - сказал Нурбек Сериков.

Было отмечено, что после завершения срока действия КСК (П), ПКСК (П), ПК должны по акту передать совету многоквартирного жилого дома все имеющиеся технические, финансовые и иные документы и произвести ликвидацию в порядке, определенном законодательством.

«После этого срока необходимо провести собрание и выбрать одну из новых форм правления (Объединение собственников имущества (ОСИ) и Простого товарищества (ПТ). В случае, если КСК не произведут передачу необходимых документов, то их могут ликвидировать в принудительном порядке через жилищную инспекцию», - добавил Нурбек Сериков.