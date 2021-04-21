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    14:21, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    КСК могут ликвидировать в принудительном порядке - Нурбек Сериков

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Когда же полностью ликвидируют КСК в Казахстане? На этот вопрос ответил на брифинге в СЦК заместитель председателя правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» Нурбек Сериков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «КСК, потребительские кооперативы собственников квартир (ПКСК), нежилых помещений, потребительские кооперативы (ПК) сохраняют свое действие до 1 июля 2022 года», - сказал Нурбек Сериков.

    Было отмечено, что после завершения срока действия КСК (П), ПКСК (П), ПК должны по акту передать совету многоквартирного жилого дома все имеющиеся технические, финансовые и иные документы и произвести ликвидацию в порядке, определенном законодательством.

    «После этого срока необходимо провести собрание и выбрать одну из новых форм правления (Объединение собственников имущества (ОСИ) и Простого товарищества (ПТ). В случае, если КСК не произведут передачу необходимых документов, то их могут ликвидировать в принудительном порядке через жилищную инспекцию», - добавил Нурбек Сериков.


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    Закон и право Главная Общество ЖКХ
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