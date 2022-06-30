Кселл и Мобайл Телеком-Сервис устанавливали монопольно высокие цены

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 17 июня 2022 года антимонопольный департамент по городу Алматы открыл расследования в отношении АО «Кселл» и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» в части установления монопольно высоких цен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

В отношении АО «Кселл»: в связи с частыми обращениями граждан на повышение цен на услуги мобильных операторов связи Агентством по защите и развитию конкуренции проанализированы тарифы на услуги сотовой связи и мобильного интернета за 2020-2021 годы.

АО «Кселл» за анализируемый период установил максимально высокую цену на услуги сотовой связи и мобильного интернета.

К примеру, у некоторых операторов минимальная цена на услуги сотовой связи в среднем составляла 332 тенге, на услуги мобильного интернета - в среднем 1022 тенге.

Расследование в отношении АО «Кселл» открыто по признакам установления монопольно высоких цен на услуги сотовой связи и интернета.

В отношении ТОО «Мобайл Телеком-Сервис»: по итогам мониторинга цен на рынке услуг SMS-рассылки за 2020-2021 годы Агентством по защите и развитию конкуренции выявлено превышение цены ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» по сравнению с остальными операторами связи.

Операторы связи в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличили тарифы по SMS-рассылке в среднем на 14,03%. При этом максимально высокая средняя цена зафиксирована у операторов, входящих в группу АО «Казахтелеком»: ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» и АО «Кселл» по сравнению с ТОО «КаР-Тел». Наибольший темп роста цены зафиксирован у ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» и АО «Кселл».

Открыто расследование в отношении ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» по признакам установления монопольно высокой цены на услугу SMS-рассылки.

Фото: smi24.kz