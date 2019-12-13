Крытый футбольный манеж презентовали в Павлодаре в канун Дня независимости

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Новый спорткомплекс, появившийся на территории «Спорт-Сити» в городе Павлодаре, построен в рамках государственно-частного партнёрства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Футбольный манеж открыли игрой между воспитанниками специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по футболу и детско-юношеской спортивной школы Аксу.

Аким Павлодарской области выполнил символический ввод мяча.

«Сегодня в регионе насчитывается 19 тыс. детей и юношей, занимающихся футболом, - сказал Булат Бакауов. - Мне очень приятно, что сегодня у нас, наконец, появился крытый манеж, так необходимый для развития этого вида спорта. Вы знаете, что за последние 3 года мы построили 15 полноразмерных футбольных полей по всей области. Уверен, что благодаря строящейся спортивной инфраструктуре и юным футболистам мы сможем возродить былую славу нашего «Иртыша».

Стоимость строительства комплекса с пропускной способностью 88 человек в сутки составила 1,4 млрд тенге. Проект в рамках ГЧП профинансирован компанией ERG. Благодаря этому в Павлодарской области появилось первое крытое футбольное поле, где можно заниматься спортом в любое время года.

«Это большой подарок для подрастающего поколения павлодарских футболистов, - заявил ветеран и известный журналист Павлодарской области Мухит Омаров. - Для нашего края с суровыми климатическими условиями зимой и в ненастную погоду тяжело играть на открытом воздухе. Думаю, наши спортсмены и тренеры должны ответить на такую заботу своими высокими спортивными достижениями».

На территории манежа предусмотрены полноразмерное футбольное поле, баскетбольная площадка и малые формы для катания на скейтбордах. Комплекс станет частью большого спортивного проекта «Спорт-Сити».

Сегодня в спортивном городке продолжают строительство ледовой арены, легкоатлетического манежа и школы подготовки и олимпийского резерва. Кроме того, здесь же уже работает ипподром «Кулагер».

Фото Валерия Бугаева