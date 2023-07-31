Крысиный яд на кухне, плесень и жуткая вонь или как отдыхают дети в Боровом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Совсем недавно казахстанцев шокировали кадры одного алматинского летнего лагеря, где детей расположили прямо в здании сауны. Видео с плескающимися в душе полуголыми мужчинами было сделано одной из родительниц, но ее возмущение ни посетители, ни руководство лагеря тогда не смутило.

С 20 июля прокуроры Казахстана начали комплексные проверки в государственных, частных и палаточных детских лагерях.

Съемочная группа МИА «Казинформ» и телеканала Jibek Joly также решила узнать, как отдыхают школьники в детских лагерях Акмолинской области.

Крысиный яд на кухне, плесень и жуткая вонь в комнатах, где размещены по 10 и более детей – это не все, что попало в объектив нашего фотокорреспондента в детском оздоровительном центре «Самрук».

По словам ребят, к приезду гостей из столицы им организовали настоящий праздник – позволили поплавать в бассейне и даже обещали мороженое и пойти в поход. Но перед этим заставили убраться в комнатах, однако наспех зачистить следы антисанитарии с помощью детских рук у администрации не получилось.

Запах сырости, грязного белья и канализации – все смешалось в один смрад, который всюду сопровождал нас, и находиться внутри комнат было невозможно, но дети, кажется, его уже не замечают.

На улице заметили ребят, которые столпились вокруг одного из корпусов. По их словам, здесь находится магазин. Хотя на территории лагеря бизнес-объектов быть не должно.

Однако владельца лагеря Гульнару Абуталипову этот факт не смутил.

Еще больше вопросов возникло во время посещения столовой. Весьма неожиданной находкой в общепите для детей стал крысиный яд, который лежал в открытом доступе на кухне.

Сама столовая вовсе не похожа на место, где готовят еду: нет элементарной посуды для приготовления пищи. Да и дети пожаловались нам, что их здесь плохо кормят, порой вовсе подают неподогретый ужин. Накануне ребята были вынуждены есть твердый рис. Однако владелица лагеря списала жалобы детей на процесс адаптации.

По словам ребят, после такого ужина одной девочке стало плохо, и она обратилась в медпункт. Мы решили заглянуть и туда, однако никого на рабочем месте не застали.

«Эту девочку отвезли в областную детскую больницу. У нее были явные признаки аппендицита. Сама там была ночью. Ее оставили, чтобы она сдала анализы», - отвечала начальница лагеря.

Но и спустя 40 минут медсестра так и не появилась.

Душевая и туалет в этом лагере – как в СИЗО, отмечают правоохранительные органы, которые прибыли на место с проверкой. Трудно представить, как дети купаются в месте, где невозможно находиться и несколько минут из-за зловония септиков.

Возникает ощущение, что мы попали в заброшенное здание после зомби-апокалипсиса. Словно с 1976 года, с момента основания лагеря, здесь вообще не проводился какой-либо ремонт.

Старые советские двери точно требуют замены, учитывая то, что на ключ они не закрываются, а ручка не сегодня, так завтра точно отвалится.

На столе мы обнаружили пустые баночки от энергетиков, а значит они свободно продаются детям в буфете неподалеку. Хотя начальница лагеря этот факт отрицает.

Еще более странным было обнаружить в пиале окурки от сигарет, дымом пропитаны и стены детской комнаты.

Выяснилось, что администрация лагеря заселяет детей по принципу люкс, полулюкс и эконом. Некоторые дети хвастаются, что живут в люксе, ребята из эконома напротив жалуются на то, что спят в нечеловеческих условиях. Побывав во всех трех типах комнат, особого различия мы не заметили, разница лишь в количестве детей на комнату.

«В люксы заселяем девочек, в полулюксы – средние девочки, в экономе – мальчики», - прокомментировала начальница лагеря.

На вопросы о том, почему ребята живут в таких условиях, начальница лагеря ответила, что иногда дети преувеличивают.

«Глобальную реконструкцию не можем провести. Здесь все так было построено. Это типовые проекты. Мы 15 лет отрабатывали кредит – эквивалентно 2 млн долларов», - коротко добавила Гульнара Абуталипова.

Вокруг все выглядит бесхозно и удручающе, и лишь тоненькая веревка в холле с патриотическими детскими рисунками выбивается из общей картины разрухи и антисанитарии. И только дети постарше, столкнувшись со взрослым безразличием, просят родителей забрать их домой.

«У нас в чате идут разборки. Родители хотят, чтобы нас отправили в другой лагерь или одним вагоном снова отвезли в Мангистау», - рассказали девочки из Актау.

Вместе с журналистами «Самрук» осмотрели сотрудники прокуратуры Акмолинской области. Это не первый их визит. Согласно нормам в комнате должны находиться не более трех детей.

«На днях мы были в других лагерях. Хозяева за два года вложили 90 млн тенге. Хотя эти лагеря тоже с советских времен, приватизированы, но они вкладывают деньги. У них все соответствует нормам. Данный лагерь функционирует с 2003 года, и мы видим положение. За это время можно было бы немножко улучшить состояние. Проектная мощность – 100 человек. Но на момент проверки находились 250 человек», - отметил помощник прокурора Бахтияр Сатыбаев.

По его словам, такие лагеря в самый пиковый сезон отдыха закрыть будет трудно. Детей придется снова отправить в места их проживания, а билетов на поезд практически нет. Тем не менее, возможно, в следующем году такие места отдыха не будут принимать детей. Однако возникает вопрос: как столько лет компетентные органы закрывали глаза на нарушения и выдавали разрешения. Редакция МИА «Казинформ» отправила запросы в областной акимат и департамент санэпидконтроля.

Мы продолжим выпуск материалов, в которых расскажем о ситуации по организации летнего отдыха детей в Акмолинской области.