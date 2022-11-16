Крышу одной из школ сорвало в Караганде

16 Ноября 2022, 21:53

16 Ноября 2022, 21:53

Крышу одной из школ сорвало в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – При сильном ветре сорвало крышу одной из школ в Караганде. Площадь поврежденной кровли составила более 300 кв.м. Учебный процесс приостановили, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ЧП произошло 15 ноября. Из-за шквального ветра снесло крышу школы №59 в Караганде. Площадь поврежденной кровли здания составила 350 кв.м.

«15 ноября около 15:00 в Караганде из-за сильного ветра, порывы которого достигали до 19 метров в секунду, произошел частичный срыв кровли трехэтажного здания ОСШ №59. Учебный процесс в школе приостановлен, из здания вывели 400 учащихся второй смены и 37 человек персонала. Жертв и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

На момент происшествия в здании находилось около 400 учеников. В отделе образования Караганды сообщили, что крышу сорвало шквальным ветром во время первого урока второй смены. Всех учащихся эвакуировали из здания и отправили домой. Сегодня школа работает в штатном режиме. Всего в ней обучаются 947 учеников.

«Прибывшие сотрудники УЧС обследовали пострадавший участок кровли, сбросили с крыши все сломанные деревянные балки перекрытий и оторванные части профлиста. 16 ноября работники школы очистили двор. Ремонт кровли проводился в 2011 году: было полностью заменено покрытие кровли. До настоящего времени кровля находилась в удовлетворительном состоянии, течи не было. Площадь сорванного участка кровли составляет 480 кв.м. В экстренном порядке УЧС, акимат Караганды, отдел образования, администрация школы подготовили дефектную ведомость, разрабатывается сметная документация, после чего станет известен объем необходимых финансовых средств, а также определены источники финансирования и предварительные сроки ремонта», - прокомментировали в отделе образования.