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    Крыша склада загорелась в Шымкенте

    21 Мая 2023, 21:06

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Крыша склада загорелась в Шымкенте, пострадал один человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

    «В Шымкенте 21 мая в 15:28 по ул. Ломоносова района Туран, в одноэтажном складе, общая площадь которого составляет 2400 кв. метров, произошло загорание кровли на площади 280 кв. метров. В 16:20 пожар локализован и 16:32 ликвидирован», - проинформировали в ДЧС.

    В ходе тушения пожара сотрудники филиала центра медицины катастроф оказали первую медицинскую помощь мужчине 1983 г.р. Он получил ожог левой кисти руки 6 %. Причина пожара устанавливается.

    В тушении пожара принимали участие 50 человек личного состава и 11 единицы техники Службы пожаротушения ДЧС г.Шымкент и 4 человека филиала центра медицины катастроф.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия Шымкент ДЧС
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