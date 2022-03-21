Крымские сосны высадили в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 21 марта в рамках республиканской экологической акции «Бірге - таза Қазақстан!» в Актау высажено около 40 деревьев крымской сосны, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии, направленном на улучшение экологической ситуации в регионе, приняли участие аким области, руководители государственных органов и специалисты РГП «Мангышлакский экспериментальный ботанический сад».

Саженцы, высаженные в городе, прошли научный эксперимент в Ботаническом саду и акклиматизировались в Актау.

Директор Ботанического сада Акжунус Иманбаева отметила, что состояние деревьев будет и дальше находиться под контролем.

«Сегодня мы в городе посадили крымские сосны. Этого вида растений в нашем Актау очень мало. В целом, работы по посадке начались в феврале. Мангистауский экспериментальный ботанический сад оказывает научно-методические консультации, как и где высаживать деревья разных сортов. В летний период ботанический сад будет контролировать алгоритм по уходу за этими зелеными насаждениями», - сказала Акжунус Иманбаева.

Ранее в городе было высажено 1500 штук восточных биотусов, 2500 штук айланта, ясеня и кельрейтерии. До конца марта будет высажено 2200 хвойных деревьев. В апреле также планируют посадить около трех тысяч многолетних и однолетних цветов .

Напомним, озеленение Актау передадут в государственно-частное партнерство