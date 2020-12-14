Крымбек Кушербаев вручил государственные награды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Акорде Государственный секретарь Республики Казахстан Крымбек Кушербаев по поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева торжественно вручил государственные награды Республики Казахстан группе деятелей культуры, науки, образования, здравоохранения, представителям производственной сферы, а также дипломы и нагрудные знаки лауреатам Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

По доброй традиции в канун празднования Дня Независимости Глава государства отмечает государственными наградами и премиями казахстанцев, внесших особый вклад в развитие и процветание Казахстана.

«Государственные награды и премии – это высокая оценка за ваш созидательный труд, знания, мужество и огромное стремление сделать нашу страну богатой, умной и конкурентоспособной в мире», - подчеркнул Крымбек Кушербаев.

Государственный секретарь поздравил награжденных с высокими государственными наградами и пожелал дальнейших успехов и новых достижений.



