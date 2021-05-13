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    Крымбек Кушербаев провел заседание Комиссии при Президенте РК по вопросам противодействия коррупции

    13 Мая 2021, 18:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Государственного секретаря Крымбека Кушербаева в режиме видеоконференцсвязи состоялось очередное заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе мероприятия рассмотрены эффективность реализации Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы и проблемные вопросы правоприменения института отставки и дисциплинарной ответственности руководителей за коррупцию подчиненных.

    О проводимой работе по указанным вопросам заслушаны доклады руководства Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, Генеральной прокуратуры, агентств по противодействию коррупции, по делам государственной службы, министерств финансов, труда и социальной защиты населения, акимов ряда регионов.

    В ходе рассмотрения первого вопроса отмечена важность реализации Дорожной карты, являющейся одной из главных антикризисных мер, разработанной в целях обеспечения населения дополнительными источниками дохода. На ее основе начата реализация значимых инфраструктурных проектов, на которые в прошлом году выделен 1 трлн тенге, а на текущий год запланировано почти 325 млрд тенге.

    При этом, учитывая важность этого программного документа и объемы финансирования, Главой государства поручено контролировать целевое и эффективное расходование бюджетных средств.

    Результаты проведенной правоохранительными и контролирующими государственными органами работы свидетельствуют о наличии нарушений организационного характера и финансовой дисциплины, а также о необходимости более эффективного контроля за процессом создания постоянных рабочих мест, в особенности на предмет исключения фиктивного трудоустройства граждан.

    К примеру, только за прошлый год Счетным комитетом по 72 фактам переданы материалы в правоохранительные органы, а по 339 фактам поставлен вопрос об административной ответственности виновных лиц.

    Антикоррупционной службой зарегистрировано 28 уголовных правонарушений, за совершение которых к ответственности привлечено 23 лица, органами прокуратуры внесен 331 акт надзора, к дисциплинарной ответственности привлечено 493 лица, к административной – 540.

    В этой связи соответствующим государственным органам рекомендовано продолжить мониторинг законности и эффективности расходования выделенных средств, обеспечить надлежащую координацию работы реализации Дорожной карты, соблюдение финансовой дисциплины и контроль за исполнением подрядными организациями обязательств по созданию новых рабочих мест.

    В рамках второго вопроса рассмотрена эффективность института ответственности руководителей государственных органов за непринятие превентивных антикоррупционных мер и совершение подчиненными коррупционных правонарушений.

    Необходимость внедрения этого института неоднократно подчеркивалась Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым и Главой государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым.

    При этом, по информации Агентства по делам государственной службы, за коррупционные преступления подчиненных наказаны 108 государственных служащих и сотрудников, из которых 15 подали в отставку, а 93 привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности.

    В целом, по результатам обсуждения отмечены позитивные сдвиги в части непосредственной вовлеченности руководителей в мероприятия по превенции коррупции, что стало следствием рассмотренных законодательных новелл.

    Вместе с тем, за период реализации данного нововведения возникла необходимость дальнейшего совершенствования антикоррупционного законодательства в этом направлении.

    Учитывая изложенное, уполномоченным государственным органам рекомендовано осуществить дальнейшую проработку и реализацию соответствующих предложений.

    По итогам заседания Государственный секретарь Республики Казахстан Крымбек Кушербаев дал и другие конкретные поручения по рассмотренным вопросам, исполнение которых взято на контроль.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Коррупция Акорда Другие государственные органы
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