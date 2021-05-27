Крымбек Кушербаев провел заседание Комиссии по вопросам гражданства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Под председательством Государственного секретаря Республики Казахстан Крымбека Кушербаева состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам гражданства при Главе государства в режиме онлайн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

На заседании рассмотрены ходатайства лиц, желающих принять казахстанское гражданство и выйти из него.

По итогам заседания Комиссией на рассмотрение Главы государства будет внесено предложение о приёме в гражданство нашей страны 955 представителей различных национальностей, прибывших из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Комиссия также будет рекомендовать удовлетворить ходатайства 81 человека о выходе из казахстанского гражданства.



