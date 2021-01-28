Крымбек Кушербаев провел совещание Госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Под председательством Государственного секретаря Крымбека Кушербаева состоялось совещание по вопросам организации деятельности Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В мероприятии, прошедшем в формате видеоконференции, приняли участие руководители правоохранительных органов, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, областей, члены рабочей группы при Администрации Президента РК.

В ходе совещания обсуждены вопросы проведения исследований ученых и экспертов в архивах и закрытых фондах, организации работы региональных комиссий по реабилитации жертв политических репрессий. Также рассмотрены перспективы деятельности проектного офиса по сопровождению деятельности Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий.

По итогам обсуждения дан ряд поручений центральным и местным исполнительным органам о проведении комплекса организационно-технических и исследовательских мероприятий, обеспечивающих всестороннюю реализацию задач, вытекающих из Указа Президента «О Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий».



