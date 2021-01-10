Крымбек Кушербаев проголосовал на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государственный секретарь Республики Казахстан Крымбек Кушербаев проголосовал сегодня на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Государственный секретарь Казахстана сделал свой выбор в Нур-Султане на избирательном участке №126. Этот участок расположен в школе-лицей №79 имени М. Нарикбаева.

«Сегодня, считаю значимый день для страны. С целью укрепления нашей независимости на нас возложена большая ответственность перед молодым поколением. Думаю, народ проявит свое единство, сплоченность в столь важный день для страны. В мире происходят разные ситуации, которые разобщают общество. Эти выборы , считаю, покажут единство и сплоченность нашего народа. Думаю, что на пути к независимости мы проявим самые лучшие качества», - сказал Крымбек Кушербаев.

Напомним, сегодня в Казахстане проходит голосование на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК.

Голосование по выборам депутатов проводятся на 10 060 избирательных участках, образованных внутри страны и за ее пределами. Информирование о месте и времени голосования проведено избирательными комиссиями заблаговременно. По состоянию на 8 часов времени столицы к голосованию приступили все 9 994 избирательных участка по стране и 17 избирательных участков при представительствах РК в иностранных государствах, 49 избирательных участка за рубежом приступят к голосованию с учетом разницы часовых поясов.