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    Крымбек Кушербаев принял участие в расширенном заседании Совета АНК

    28 Ноября 2019, 16:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь Крымбек Кушербаев принял участие в расширенном заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    В заседании также участвовали депутаты Парламента, руководители государственных органов, члены АНК, представители республиканских и региональных этнокультурных объединений, заведующие секретариатами региональных ассамблей, члены Научно-экспертного совета, представители СМИ.

    В своем выступлении К. Кушербаев отметил, что обеспечение единства народа всегда было и остается важнейшим приоритетом государственной политики. По его словам, Ассамблея народа Казахстана играет ключевую роль в достижении этой цели.

    Государственный секретарь в числе приоритетных задач Ассамблеи на предстоящий период назвал реализацию Послания Главы государства «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», проведение на высоком уровне в 2020 году мероприятий, посвященных 25-летию АНК, а также усиление научно-аналитического обеспечения.

    В ходе заседания были рассмотрены ход исполнения поручений Первого Президента Казахстана – Елбасы Н.А. Назарбаева, данных на XXVII сессии Ассамблеи народа Казахстана, итоги общественной аккредитации этнокультурных объединений, а также опыт работы АНК Алматинской области по реализации программы «Рухани жаңғыру».

    Автор:

    Акорда АНК Рухани жаңғыру
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