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Крымбек Кушербаев принял участие в открытии памятника Герольду Бельгеру в Алматы

19 Марта 2021 11:34
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Крымбек Кушербаев принял участие в открытии памятника Герольду Бельгеру в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь Крымбек Кушербаев принял участие в торжественном открытии памятника выдающемуся общественному деятелю, писателю, переводчику Герольду Бельгеру. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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В знаменательном событии также приняли участие министр культуры и спорта Актоты Раимкулова и аким города Алматы Бахытжан Сагинтаев.

Открывая церемонию, Госсекретарь зачитал обращение Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по случаю открытия памятника народному писателю.

«Герольд Карлович, уважаемый нашим народом как «Гер-ага», внес значительный вклад в процветание литературы и культуры нашего народа, динамичное развитие казахского языка. Выросший в условиях степной демократии, писатель всегда говорил об острых и злободневных вопросах духовности нации, публично обсуждал их и предлагал пути их решения. Самое главное, что писатель Герольд Бельгер на протяжении всей своей жизни и творчества неустанно трудился во благо духовного единства народа Казахстана», – говорится в обращении Главы государства.


Госсекретарь отметил, что «Гер-ага», воспитанный в казахском ауле в окружении настоящей дружбы и душевной теплоты, до конца своей жизни сохранил в себе искреннюю заботу и уважение к языку, менталитету, культуре и искусству казахского народа. Его творчество стало сокровищницей жизненной мудрости, духовно подпитывающей наше подрастающее поколение. И сегодня мы отдаем дань уважения выдающемуся сыну народа за неустанный труд и благородное сердце, которые он посвятил во благо духовного возрождения независимого Казахстана.

Крымбек Кушербаев выразил благодарность скульптору Нурлану Далбай, меценату Нурлану Смагулову и другим за проведенную работу по созданию и открытию памятника.

В торжественной церемонии также приняли участие деятели культуры и искусства Асылы Осман, Ахметжан Ашири, Рубен Андриасян, Юрий Аравин, Ермек Турсунов и другие.

В ходе рабочей поездки Госсекретарь также посетил Национальную академию наук, где с Министерством образования и науки состоялось совещание по вопросам развития науки. Крымбек Кушербаев обсудил с руководством Министерства культуры и спорта, АО «Казахфильм» и Центра поддержки национального кинематографа проекты создания исторических фильмов.

В этот же день Госсекретарь провел личный прием известных деятелей культуры и науки по их просьбе.


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#Алматы   #Культура   #Другие государственные органы   #Память   #Общество  
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