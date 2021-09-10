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    Крымбек Кушербаев принял участие в церемонии награждения лауреатов конкурса «Мерейлі отбасы»

    10 Сентября 2021, 12:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня семьи с участием Государственного секретаря Республики Казахстан Крымбека Кушербаева в онлайн-формате состоялась церемония награждения лауреатов Национального конкурса «Мерейлі отбасы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Открывая церемонию, Государственный секретарь зачитал поздравительное обращение Главы государства Касым-Жомарта Токаева, в котором отмечена высокая значимость конкурса в воспитании подрастающего поколения и укреплении семейных ценностей.

    – Мы хотим, чтобы в каждой казахстанской семье царила атмосфера согласия, счастья и благополучия. Именно поэтому я особое внимание уделяю семейной политике. Институт семьи играет большую роль в формировании у подрастающего поколения таких качеств как гуманность, добропорядочность, трудолюбие, патриотизм. Наш народ во все времена почитал старших, поддерживал и наставлял молодых. В условиях глобализации, важно чтобы наши традиционные духовные ценности стали неотъемлемой частью жизни современного казахстанского общества. Существенный вклад в это вносит ежегодный общенациональный конкурс, приуроченный ко Дню семьи, – говорится в поздравлении Президента.

    Следует отметить, что в этом году внедрены новые подходы проведения конкурса, согласно которым теперь ежегодно будут определены 17 лучших семей – из каждого региона. В текущем году в региональные конкурсные комиссии подано 2 768 заявок. По новым правилам заявки принимались не только от самих семей, но и от организаций.

    От имени Главы государства семьям-лауреатам вручены памятные подарки.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Акорда Общество Крымбек Кушербаев День семьи
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