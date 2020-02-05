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    Крымбек Кушербаев потребовал прекратить кампанейщину при реализации «Рухани жаңғыру»

    5 Февраля 2020, 14:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев обозначил некоторые недостатки в реализации программы «Рухани жаңғыру», передает корреспондент МИА «Казинформ»

    «К сожалению, в некоторых регионах встречаются факты, когда не соответствующие по содержанию проекты включают в программу «Рухани жаңғыру». Такая кампанейщина наносит урон программе и репутации власти, особенно надо понимать, что они снижают качество программы», - подчеркнул Крымбек Кушербаев в ходе заседания комиссии по программе «Рухани жаңғыру» в Акорде.

    Вместе с тем Госсекретарь указал, на какие акценты надо делать упор при реализации этой программы.

    «Поэтому все исполнительные органы в ходе реализации программы должны делать акцент на проекты, которые прививают любовь к образованию и науке, трудолюбию и пропаганде национальных и глобальных ценностей», - пояснил Крымбек Кушербаев.

    Ранее сообщалось, что в Акорде министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев представил новый план реализации программы «Рухани жаңғыру» на 2020 год.

    Автор:

    Серик Сабеков

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