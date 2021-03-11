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    Крымбек Кушербаев посетил проектный офис Госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий

    11 Марта 2021, 18:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь Республики Казахстан Крымбек Кушербаев ознакомился с работой проектного офиса Госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий. Об этом передает МАИ «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе посещения было отмечено, что в основном завершен организационный этап работы комиссии. Из числа ученых и экспертов сформированы 11 рабочих групп, разработаны методология и положение по сбору, изучению архивных документов и подготовке заключений для Госкомиссии, налаживается работа комиссий в регионах.


    Автор:

    Ринат Дусумов

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