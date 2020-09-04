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    Крымбек Кушербаев назвал главные цели, поставленные в Послании Президента

    4 Сентября 2020, 15:56

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Главные цели, поставленные в Послании Президента Касым-Жомарта Токаева, назвал Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев на совещании в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В период после пандемии перед казахским обществом должна стоять цель – труд. Это наша первая цель. Не следует забывать, что передовые государства мира поднялись на вершины развития только благодаря труду. Поэтому, если мы хотим быть сильным государством, мы должны помнить, что без труда нельзя достичь никакого успеха. Вторая цель. За время пандемии, обеспокоившей всю мировую общественность, мы хорошо поняли, что нам нужно, а что не нужно. Перед страной стоит цель – сохранение здоровья. Каждый гражданин должен стараться быть бодрым и здоровым. Здесь нам не помешает поучиться ежедневной общеоздоровительной гимнастике у нашего соседа Китая. Третья цель – образование. Чтобы стать образованным, нужно много учиться. В этой связи, очень важно создать в Казахстане культ книги. В передовых странах чтение книг считается высокой обязанностью на государственном уровне. К сожалению, сейчас наша молодежь, особенно подростки ограничиваются лишь просмотром интересных страниц в смартфоне. Нужно поскорее избавляться от такого «убивания времени», – сказал К.Кушербаев.

    Госсекретарь попросил представителей интеллигенции вносить предложения по вопросам убеждения молодежи в важности таких целей, как труд, здоровье и образование, повышения заинтересованности в труде, здоровом образе жизни, чтении книг, освоению современных технологий. Поступившие предложения будут вноситься на повестку заседаний Национальной комиссии по реализации программы «Рухани жангыру». Каждое удачное предложение будет учтено и обязательно реализовано.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Алматы Рухани жаңғыру Общество Послание Президента РК-2020
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