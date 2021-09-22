Крымбек Кушербаев: Гуманитарная сфера в РК вышла на новый уровень

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев выступил на заседании Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при президенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках программы «Рухани жаңғыру», инициированной Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, есть направление «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық жобасы» («Новое гуманитарное образование. 100 новых учебных проектов на казахском языке»). Благодаря данному проекту, казахстанская гуманитарная сфера полностью обновилась и вышла на новый уровень. Учебные пособия, подготовленные самыми авторитетными учеными ведущих мировых учебных заведений, были переведены на казахский язык и дошли до всех учебных заведений страны», - сказал Крымбек Кушербаев, открывая заседание.

Он подчеркнул, что содержание обучения в лучших университетах мира попало в руки более полумиллиона казахстанских студентов.

«В этом плане программа «Рухани жаңғыру» и 100 новых учебных проектов являются продолжением программы «Болашак». Вместе с тем, эта инициатива дополнила восприятие населения новыми, необходимыми в XXI веке знаниями, в том числе на казахском языке. Увеличился научный потенциал нашего языка. Также благодаря 100 новым учебным проектам сформировалась профессиональная, академическая и художественная среда переводчиков. Школа перевода получила полезные навыки, благодаря чему появились свои технология, стиль и терминология в этой сфере. Сотни специалистов, принявших участие в проекте, получили признание не только как переводчики, но и как учителя, ученые, представители интеллигентной среды», - отметил спикер.

«Можно сказать, что все это является убедительным результатом реальной работы, которую мы, как страна, провели за короткое время, и которая приносит плоды нашей духовности в течение многих лет», - заключил К. Кушербаев.