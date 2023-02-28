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    Крушение вертолета в ЗКО: глава МЧС заверил родственников погибших во всесторонней поддержке

    28 Февраля 2023, 13:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин прокомментировал информацию о том, что сотрудники компании «Казавиаспас», вертолет которого потерпел крушение, не выходят на связь с родственниками погибших, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Директор Казависпаса находится непосредственно на месте крушения. Такого факта нет. Мы помогали родственникам в доставке тел, проведении погребальных процедур. Все наши сотрудники уже преданы земле, 26-го состоялись похороны. Хочу заверить родственников и выразить им соболезнования от себя лично, что я уже ранее делал, - ни один не останется без внимания. Все, что причитается по закону в соответствии с Трудовым кодексом, они получат, непосредственно от организации будет оказана всесторонняя поддержка», - сказал Юрий Ильин в кулуарах Правительства РК.

    Ранее он сообщил, что специальная комиссия продолжает расследование авиакатастрофы в Западно-Казахстанской области, в результате которой погибли четыре человека. Согласно предварительному заключению, вертолет был технически исправным.

    Несчастный случай произошел в Западно-Казахстанской области при выполнении облета магистрального нефтепровода. В результате погибли 4 человека, 2 пострадали. По данному факту заведено уголовное дело.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Западно-Казахстанская область МЧС
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