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    Крушение самолета Bek Air: уголовное дело в отношении сотрудников КГА расследует Антикор

    13 Февраля 2023, 11:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Генеральной прокуратуре ответили на депутатский запрос о расследовании крушения самолета авиакомпании Bek Air близ Алматы в 2019 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Столичный департамент по противодействию коррупции расследует уголовное дело в отношении сотрудников Комитета гражданской авиации по п.1 ч.4 ст.370 (Бездействие по службе) Уголовного кодекса, которые в 2018 году незаконно выдали сертификат летной годности аэродрома Алматы, что повлекло крушение самолета «Fokker-100». Окончательная оценка действиям должностных лиц будет дана по итогам расследования», - написал генеральный прокурор РК Берик Асылов в своем ответе.

    Он напомнил, что Генеральная прокуратура 31 декабря 2022 года на имя первого заместителя Премьер-Министра внесла представление об устранении нарушений законности (на рассмотрении) для принятия следующих мер:

    - выработать алгоритм взаимодействия между местными исполнительными и уполномоченными органами по недопущению возведения без соответствующего согласования объектов вблизи аэропортов;

    - обеспечить зонирование земель на приаэродромных территориях;

    - провести работу по установлению санитарно-защитных зон аэропортов;

    - совместно с Министерством сельского хозяйства рассмотреть вопросы изъятия из неправомерного владения и возврата земельных участков в санитарно-защитные зоны аэропортов;

    - запретить размещение (на расстоянии ближе 15 км от контрольной точки аэродрома) мест выброса пищевых отходов, мусорных свалок, строительство звероводческих ферм, скотобоен и других объектов промышленной и бытовой инфраструктуры, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц;

    - провести исчерпывающие мероприятия по обеспечению надлежащего исполнения требований земельного и транспортного законодательств.

    Напомним, 27 декабря 2019 года самолет авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, пострадали 69. Два человека скончались в первые два часа по прибытию в клинику. Остальные 19 человек выписаны на амбулаторное лечение.

    Уголовное дело рассматривали в отношении пятерых экс-чиновников: Рустама Турысбекова, Жараса Машимбаева, Берика Абдуллаева, Медеу Калыбекова, Кайрата Алтынбекулы и риелтора Нурайым Алданиш. Троим дали по 3 года ограничения свободы, остальных приговорили к срокам от 2,5 до 4 лет лишения свободы. С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Другие государственные органы Падение самолета авиакомпании Бек Эйр Авиация
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