Крушение самолета Bek Air: прокурор запросил сроки подсудимым

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Талгарском районном суде Алматинской области продолжается суд над бывшими чиновниками, которые обвиняются в незаконной выдаче земель близ аэропорта Алматы, где произошло крушение самолета Bek Air в декабре 2019 года. Прокурор запросил для них от 4 до 6 лет колонии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На скамье подсудимых шесть человек: пятеро экс-чиновников - Рустам Турысбеков, Жарас Машимбаев, Берик Абдуллаев, Медеу Калыбеков, Кайрат Алтынбекулы и риэлтор Нурайым Алданиш.

Риелтор находится под стражей, а экс-чиновники – под домашним арестом. Сегодня прошли прения по данному делу. Прокурор запросил для подсудимых следующие сроки:

- Для Рустама Турысбекова - 6 лет колонии свободы с лишением права занимать должность на госслужбе сроком на 7 лет.

- Для Жараса Машимбаева - 4 года колонии с лишением права занимать должность на госслужбе сроком на 7 лет.

- Для Кайрата Алтынбекулы - 5 лет колонии с лишением права занимать должность на госслужбе сроком на 6 лет.

- Для Медеу Калыбекова - 4 года колонии.

- Для Берика Абдуллаева - 4,5 года колонии.

- Для Нурайым Алданиш - 5 лет колонии.

По словам прокурора их вина подтверждена документами, незаконными строениями в виде жилых домов, а также показаниями свидетелей.

Прокурор также попросил всех вышеперечисленных экс-чиновников, находящихся под домашним арестом, взять под стражу в зале суда.

Напомним, 27 декабря 2019 года самолет авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, пострадали 69.

51 пострадавший были госпитализированы в городские больницы: больницу скорой неотложной помощи, Алматинскую многопрофильную клиническую больницу, в Центр детской неотложной помощи. В городскую клиническую больницу №4 поступил 21 человек. Двое скончались в первые два часа по прибытию в клинику, полученные травмы были не совместимы с жизнью. Остальные 19 человек были стабилизированы и выписаны на амбулаторное лечение.