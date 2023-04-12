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    Крупный торгово-логистический хаб планируют построить в Алматинской агломерации

    12 Апреля 2023, 16:30

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Крупный торгово-логистический хаб планируют построить в Алматинской агломерации - вдоль строящейся обходной железнодорожной линии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Учитывая большой поток транзитных и импортных грузов со стороны Китая, мы видим, что Алматинский узел работает на своем пределе. Мы сейчас инициируем строительство обводной железной дороги - 73 км. Она увеличит пропускную способность транзитных грузов, ведущих на Среднюю Азию в сторону Туркменистана и Ирана по маршруту Казахстан-Туркменистан-Иран (КТИ)», - сказал заместитель председателя «Қазақстан темір жолы» Ерлан Койшибаев на бизнес-конференции по развитию транпортно-логистического потенциала в Алматы.

    По его словам, вдоль этой обходной железнодорожной линии Алматы планируется строительство нового торгового хаба.

    «Одним из амбициозных проектов является строительство торгового хаба вдоль строящейся обходной железнодорожной линии Алматы. Мы в этом проекте видим бондовые склады, холодные цепочки (холодильная цепь), рассматривается возможное строительство грузового аэропорта, авто-, железнодорожного и сухого порта. Но это все сейчас в работе. Мы технико-экономическое обоснование и бизнес-план более подробно покажем, когда будет разработано. Но мы работаем наперед и приглашаем инвесторов участвовать в данном проекте», - добавил Ерлан Койшибаев.

    По данным представителей КТЖ, при успешной реализации Алматинский хаб может быть использован для выхода на рынки Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии. Для этого идет активная проработка новых маршрутов, к примеру, Север-Юг через Иран на Персидский залив, Транскаспийский маршрут.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Строительство Логистика
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