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    Крупный степной пожар потушили в Туркестанской области

    4 Сентября 2022, 13:15

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Возгорание произошло на территории филиала Туркестанского государственного регионального природного парка «Туркестан-Сырдарья», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    «3 сентября в 13:40 произошло возгорание сухой травы и кустарников на площади 10 га. Борьба с огнем сопровождалась сложными метеоусловиями. Шквалистый ветер свыше 25 м/с способствовал распространению огня. В борьбе со стихией участвовали 70 человек и 8 единиц техники. Пожар ликвидировали в 21:40. Жертв и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе акимата области.

    В настоящее время в пожароопасныx зонаx области, организовано дежурство из 35 работников и 4 единиц техники Туркестанского государственного регионального природного парка «Туркестан-Сырдарья».

    Аким области Дархан Сатыбалды держит ситуацию на личном контроле.

    Ранее сообщалось, что вчера природные пожары произошли в пяти регионах страны.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Туркестанская область Происшествия Регионы МЧС Пожар ДЧС Туркестан
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