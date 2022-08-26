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    Крупный скелет динозавра нашли в Португалии

    26 Августа 2022 11:30

    ЛИССАБОН. КАЗИНФОРМ – Один из самых крупных, найденных в Европе, скелетов динозавра был обнаружен в Португалии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

    Владелец недвижимости в городе Помбале заметил фрагменты окаменелых костей у себя во дворе во время строительства в 2017 году и связался с исследовательской группой, которая начала кампанию по раскопкам.

    В пресс-релизе палеонтологов из Испании и Португалии сообщается, что они раскопали останки самого крупного динозавра-зауропода, когда-либо найденного на континенте. Зауроподы - это травоядные четвероногие динозавры с длинными шеями и хвостами. Этот вид рептилии имел размеры около 11,8 метра в высоту и 25 метров в длину.

    С места раскопок были собраны наиболее важные элементы скелета, в том числе позвонки и ребра возможного брахиозавра. Доисторическое животное жило на Земле от 160 до 100 млн лет назад.

    Из-за особенностей сохранности останков динозавра исследователи полагают, что будут найдены и другие части его скелета.


    Фото: www.cbsnews.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Португалия
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