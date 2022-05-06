Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Крупный штраф предусмотрен за незаконную агитацию перед референдумом в Казахстане

    6 Мая 2022, 13:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Все размещаемые в средствах массовой информации материалы перед республиканским референдумом должны соответствовать требованиям закона. В случае нарушения правил агитации будет предусмотрен штраф, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Гражданам и общественным объединениям гарантируется право выражать свое мнение по вопросу, вынесенному на референдум, заявила вице-министр информации и общественного развития Нургуль Мауберлинова. Она отметила, что все агитационные материалы должны содержать сведения об организации, выпустившей данный материал, о месте их печатания и тираже, лицах, ответственных за их выпуск.

    «Распространение анонимных агитационных материалов запрещается. Под анонимными агитационными материалами понимается все материалы, которые не содержат информацию об авторе, либо организациях, выпустивших данные материалы», – проинформировала вице-министр ведомства в ходе заседания в ЦИК РК.

    Она добавила, что все размещаемые в СМИ материалы должны соответствовать требованиям закона. В законе о референдуме установлен запрет на агитацию в предшествующий референдуму день и в день референдума.

    «Мониторинг СМИ и социальных сетей в период подготовки референдума будет осуществляться в соответствии с действующим алгоритмом в части выявления противоправного контента. Материалы с признаками нарушения будут направляться в Генпрокуратуру для дальнейшего принятия мер», – сказала Н. Мауберлинова.

    По информации заместителя Генеральной прокуратуры Болата Дембаева, за распространение анонимных агитационных материалов предусмотрена административная ответственность по статье 113 КоАП (штраф в размере 25 МРП, или 79 500 тенге).

    «Не допускается агитация насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрывы безопасности государства, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родословного превосходства, а также культа жестокости и насилия. Подобные деяния влекут уголовную ответственность по статьям УК РК за разжигание социальной и национальной розни, а также пропаганду и публичные призывы к насильственному захвату власти или насильственному удержанию власти», – сообщил Б. Дембаев.

    Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план по проведению республиканского референдума.

    Согласно указу Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева республиканский референдум пройдет 5 июня 2022 года.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Конституция Политика Референдум
    Новости по теме
    Новости по теме
    Астанинский процесс по Сирии официально завершен
    В пяти принятых нормативных постановлениях нормы признаны неконституционными – Эльвира Азимова
    Казахстан является важнейшим экономическим партнером в Центральной Азии – президент Германии
    Ряд документов подписали по итогам визита Франка-Вальтера Штайнмайера в Казахстан
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски