Крупный штраф предусмотрен за незаконную агитацию перед референдумом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Все размещаемые в средствах массовой информации материалы перед республиканским референдумом должны соответствовать требованиям закона. В случае нарушения правил агитации будет предусмотрен штраф, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Гражданам и общественным объединениям гарантируется право выражать свое мнение по вопросу, вынесенному на референдум, заявила вице-министр информации и общественного развития Нургуль Мауберлинова. Она отметила, что все агитационные материалы должны содержать сведения об организации, выпустившей данный материал, о месте их печатания и тираже, лицах, ответственных за их выпуск.

«Распространение анонимных агитационных материалов запрещается. Под анонимными агитационными материалами понимается все материалы, которые не содержат информацию об авторе, либо организациях, выпустивших данные материалы», – проинформировала вице-министр ведомства в ходе заседания в ЦИК РК.

Она добавила, что все размещаемые в СМИ материалы должны соответствовать требованиям закона. В законе о референдуме установлен запрет на агитацию в предшествующий референдуму день и в день референдума.

«Мониторинг СМИ и социальных сетей в период подготовки референдума будет осуществляться в соответствии с действующим алгоритмом в части выявления противоправного контента. Материалы с признаками нарушения будут направляться в Генпрокуратуру для дальнейшего принятия мер», – сказала Н. Мауберлинова.

По информации заместителя Генеральной прокуратуры Болата Дембаева, за распространение анонимных агитационных материалов предусмотрена административная ответственность по статье 113 КоАП (штраф в размере 25 МРП, или 79 500 тенге).

«Не допускается агитация насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрывы безопасности государства, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родословного превосходства, а также культа жестокости и насилия. Подобные деяния влекут уголовную ответственность по статьям УК РК за разжигание социальной и национальной розни, а также пропаганду и публичные призывы к насильственному захвату власти или насильственному удержанию власти», – сообщил Б. Дембаев.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план по проведению республиканского референдума.

Согласно указу Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева республиканский референдум пройдет 5 июня 2022 года.