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    Крупный схрон оружия обнаружили в Талдыкоргане

    27 Октября 2022, 22:15

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - На окраине одного из дачных массивов Талдыкоргана полицейские региона совместно с оперативниками ДКНБ выявили крупный ружейный схрон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «На месте изъяты карабин «Сайга», обрез комбинированного ружья ИЖ-56, сигнальные револьвер и пистолет, а также более 100 патронов различного калибра, 13 гильз, наручники и кобура», - говорится в сообщении полиции.

    По факту начато уголовное расследование. Оружие направлено на экспертизу.


    Фото:polisia.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Борьба с преступностью Жетысуская область Талдыкорган
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