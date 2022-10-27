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Крупный схрон оружия обнаружили в Талдыкоргане

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
27 Октября 2022, 22:15
Крупный схрон оружия обнаружили в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - На окраине одного из дачных массивов Талдыкоргана полицейские региона совместно с оперативниками ДКНБ выявили крупный ружейный схрон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«На месте изъяты карабин «Сайга», обрез комбинированного ружья ИЖ-56, сигнальные револьвер и пистолет, а также более 100 патронов различного калибра, 13 гильз, наручники и кобура», - говорится в сообщении полиции.

По факту начато уголовное расследование. Оружие направлено на экспертизу.

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Фото:polisia.kz


Борьба с преступностью   Жетысуская область   Талдыкорган  
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