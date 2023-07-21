Крупный схрон боеприпасов и оружия обнаружен в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В подвальном помещений заброшенного здания в городе Шу Жамбылской области обнаружен крупный схрон боеприпасов и оружия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Оперативно-розыскные мероприятия провели сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области. В ходе проверки обнаружено девять единиц оружия и боеприпасы:

- четыре единицы одноствольного охотничьего ружья ИЖ-ЗК 16-го калибра;- обрез одноствольного ружья ИЖ-17 16-го калибра;- две единицы травматического пистолета Байкал 79-9ТМ калибра 9 мм;- пистолет, 270 единиц патронов калибра 5,45 мм;- пистолет ПМ калибра 9 мм, похищенный в ходе январских событий со склада ДП.Начальник УПН ДП Алим Бажикбаев отметил, что назначена судебно-баллистическая экспертиза.В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 287 УК РК «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия боеприпасов взрывчатых веществ и взрывных устройств».