Крупный проспект перекроют на левом берегу Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проспект Мангилик Ел на левом берегу столицы перекроют из-за ремонта, передает МИА «Казинформ».

«Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с управлением административной полиции департамента полиции сообщает о начале работ по среднему ремонту дорожного полотна по проспекту Мангилик Ел. В связи с этим, с 13 по 21 июля текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от улицы Достык до улицы Керей-Жанибек хандар. Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в распространенном сообщении.