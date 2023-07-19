Крупный природный пожар локализовали в Акжарском районе СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Акжарском районе Северо-Казахстанской области продолжается тушение крупного природного пожара. Горит сухая трава на площади в 750 га, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, пожар локализовали накануне вечером, в 22.40 часов.

«Произведен объезд места загорания, открытого огня не наблюдается, угрозы населенному пункту и лесным массивам нет. Подразделениями департамента на месте производится окарауливание, дополнительно провели опашку по периметру возгорания. Тушение продолжается», - сообщили в пресс-службе.

В локализации огня задействовали более 140 человек из числа сотрудников департамента и местных исполнительных органов и 14 единиц техники. Для опашки привлекли четыре единицы К-700 с плугом.

Возгорание сухой травы произошло в 10 км от села Тугуржап. На прошлой неделе горел сухостой и лесные колки в семи км от этого же населенного пункта. На место выезжал аким области Айдарбек Сапаров.