Крупный пожар вспыхнул на заводе по переработке отходов в Нью-Мексико

АЛЬБУКЕРКЕ. КАЗИНФОРМ - На заводе по переработке отходов в Альбукерке в штате Нью-Мексико на этих выходных вспыхнул крупный пожар. Огромные столбы дыма видны на многие километры вокруг – зрелище не для слабонервных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Mirror.

Службы экстренной помощи до сих пор работают на месте происшествия.

Свидетели разместили в Интернете фотографии, на которых виден огромный пожар, который, по-видимому, находится очень близко к базе ВВС Киртланд в Альбукерке на юго-востоке штата.

Власти подтвердили, что пожар вспыхнул на заводе по переработке пластика в Меса-дель-Соль.

Здание эвакуировали. Причина возгорания пока неясна. Пожарные заявили, что пламя охватило «строения, продукты и транспортные средства завода». Местному населению рекомендовано не приближаться к месту пожара.

Пострадал ли кто-нибудь в результате пожара, пока не уточняется. Хотя район, где вспыхнул пожар, достаточно удален, местные жители сообщают в социальных сетях, что из-за сильного ветра густой дым приближается к жилым кварталам.