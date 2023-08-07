Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Крупный пожар вспыхнул на заводе по переработке отходов в Нью-Мексико

    7 Августа 2023, 13:10

    АЛЬБУКЕРКЕ. КАЗИНФОРМ - На заводе по переработке отходов в Альбукерке в штате Нью-Мексико на этих выходных вспыхнул крупный пожар. Огромные столбы дыма видны на многие километры вокруг – зрелище не для слабонервных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Mirror.

    Службы экстренной помощи до сих пор работают на месте происшествия.

    Свидетели разместили в Интернете фотографии, на которых виден огромный пожар, который, по-видимому, находится очень близко к базе ВВС Киртланд в Альбукерке на юго-востоке штата.

    Власти подтвердили, что пожар вспыхнул на заводе по переработке пластика в Меса-дель-Соль.

    Здание эвакуировали. Причина возгорания пока неясна. Пожарные заявили, что пламя охватило «строения, продукты и транспортные средства завода». Местному населению рекомендовано не приближаться к месту пожара.

    Пострадал ли кто-нибудь в результате пожара, пока не уточняется. Хотя район, где вспыхнул пожар, достаточно удален, местные жители сообщают в социальных сетях, что из-за сильного ветра густой дым приближается к жилым кварталам.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Происшествия Видео Мировые новости Пожар
    Новости по теме
    Новости по теме
    20 человек эвакуировали из многоэтажки во время пожара в Алматы
    Парализованная женщина заговорила спустя 18 лет через цифровой аватар
    Железнодорожный мост обрушился на северо-востоке Индии: 26 человек погибли
    Вторая попытка запуска спутника-шпиона КНДР завершилась неудачно
    Популярное
    1 Трагическая экскурсия в Москве: Посольство Казахстана в России прокомментировало инцидент
    2 Систему оплаты за проезд в общественном транспорте хотят поменять в Астане
    3 Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося в России самолета
    4 10 человек погибли при крушении частного самолета в России
    5 По 50 тысяч тенге к празднику получат лица с инвалидностью в Актюбинской области