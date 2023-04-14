Крупный пожар вспыхнул на Алтае у границы с Казахстаном

БАРНАУЛ. КАЗИНФОРМ - Пожарный поезд привлекли к тушению крупного пожара в Михайловском районе Алтайского края РФ. Он доставит работающим на месте службам 120 тонн воды и будет заправлять пожарные машины. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Как передает altapress.ru, в Минприроды Алтайского края заявили, что «13 апреля в 13:30 дежурный с пожарно-наблюдательной вышки Ключевского лесничества заметил выброс дыма со стороны Казахстана».

Как отмечают в пресс-службе правительства края, к выезду на место происшествия также готовы расчеты лесоохраны из Панкрушихи и Бобровки.

Природный пожар в Михайловском районе на границе с Казахстаном начался 13 апреля. По данным Авиалесоохраны, возгорание локализовано на площади 1 тысяча га. Пожарные остановили огонь в 9 км от ближайшего населенного пункта - села Бастан, где живет около 800 человек.

Возгорание ликвидируют 82 пожарных и 42 единицы техники, в том числе вертолет, 4 автоцистерны, 24 пожарных машины, 8 тракторов, УАЗ и малый пожарный комплекс, сообщает пресс-служба Минприроды края. Обстановку осложняет порывистый ветер.

Спасатели прибыли в Бастан и другие ближайшие населенные пункты, чтобы защитить людей, если огонь подберется к домам. В диспетчерской службе Михайловского района ТАСС рассказали, что всех жителей соседних сел предупредили об опасности, пройдя по всем домам.



