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    Крупный пожар вспыхнул на Алтае у границы с Казахстаном

    14 Апреля 2023, 00:07

    БАРНАУЛ. КАЗИНФОРМ - Пожарный поезд привлекли к тушению крупного пожара в Михайловском районе Алтайского края РФ. Он доставит работающим на месте службам 120 тонн воды и будет заправлять пожарные машины. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Как передает altapress.ru, в Минприроды Алтайского края заявили, что «13 апреля в 13:30 дежурный с пожарно-наблюдательной вышки Ключевского лесничества заметил выброс дыма со стороны Казахстана».

    Как отмечают в пресс-службе правительства края, к выезду на место происшествия также готовы расчеты лесоохраны из Панкрушихи и Бобровки.

    Природный пожар в Михайловском районе на границе с Казахстаном начался 13 апреля. По данным Авиалесоохраны, возгорание локализовано на площади 1 тысяча га. Пожарные остановили огонь в 9 км от ближайшего населенного пункта - села Бастан, где живет около 800 человек.

    Возгорание ликвидируют 82 пожарных и 42 единицы техники, в том числе вертолет, 4 автоцистерны, 24 пожарных машины, 8 тракторов, УАЗ и малый пожарный комплекс, сообщает пресс-служба Минприроды края. Обстановку осложняет порывистый ветер.

    Спасатели прибыли в Бастан и другие ближайшие населенные пункты, чтобы защитить людей, если огонь подберется к домам. В диспетчерской службе Михайловского района ТАСС рассказали, что всех жителей соседних сел предупредили об опасности, пройдя по всем домам.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия Россия Мировые новости Пожар
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