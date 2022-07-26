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Крупный пожар в столице - трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии
26 Июля 2022 10:50

Крупный пожар в столице - трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В управлении общественного здравоохранения города Нур-Султана сообщили о состоянии пострадавших в результате крупного пожара на газонаполнительной станции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В результате пожара пострадали четыре человека. Пациенты доставлены в многопрофильную городскую больницу №1.

«Один из пациентов, 1995 года рождения, получил термический ожог средней степени тяжести. У пациентов 1992 года, 1992 года и 1969 года рождения состояние тяжелое. У троих - ожоговый шок третьей степени. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь»,- сообщили в пресс-службе управления общественного здравоохранения.

Ранее сообщалось, что 25 июля в 22:05 часов на пульт «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: переулок Кобда, 6. По прибытию пожарных было установлено горение шести стоящих в ряд одноэтажных зданий, кровля двухэтажного ангара, а также в помещении газонаполнительной станции происходило факельное горение газа.

Крупный пожар на газонаполнительной станции ликвидировали ночью, в 01:23.

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Пожар на газонаполнительной станции ликвидировали в столице
Автор:
Корреспондент

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