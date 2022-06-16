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    Крупный пожар в кафе произошел в Туркестане

    16 Июня 2022, 14:26

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Пожар в двухэтажном кафе «Жети Тандыр» произошел в Туркестане, передает МИА «Казинформ».

    «16 июня 2022 года в 11:48 в г.Туркестан в двухэтажном кафе «Жети Тандыр» произошло загорание второго этажа с переходом огня на кровлю на предварительной площади 400 кв.м. В 12:50 пожар локализован. Площадь пожара уточняется. Организован оперативный штаб», - сообщили в пресс-службе МЧС РК.

    По данным администрации кафе, до приезда пожарных подразделений посетители самостоятельно покинули здание.

    «Информация по пострадавшим не поступала. В тушении пожара задействованы 28 сотрудников и 11 техники ДЧС Туркестанской области, Центра медицины катастроф», - дополнили в МЧС.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туркестанская область Происшествия Видео Пожар Туркестан
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