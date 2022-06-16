Крупный пожар в кафе произошел в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Пожар в двухэтажном кафе «Жети Тандыр» произошел в Туркестане, передает МИА «Казинформ».

«16 июня 2022 года в 11:48 в г.Туркестан в двухэтажном кафе «Жети Тандыр» произошло загорание второго этажа с переходом огня на кровлю на предварительной площади 400 кв.м. В 12:50 пожар локализован. Площадь пожара уточняется. Организован оперативный штаб», - сообщили в пресс-службе МЧС РК.

По данным администрации кафе, до приезда пожарных подразделений посетители самостоятельно покинули здание.

«Информация по пострадавшим не поступала. В тушении пожара задействованы 28 сотрудников и 11 техники ДЧС Туркестанской области, Центра медицины катастроф», - дополнили в МЧС.



