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    Крупный пожар в Баку: сгорела фабрика по производству красок

    5 Июля 2020, 10:15

    БАКУ. TREND - КАЗИНФОРМ - Пожар произошел на фабрике по производству красок в Баку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Trend.

    В результате пожара по производству красок «Собсан» в Бинагадинском районе Баку, по предварительным оценкам, сгорела территория площадью примерно 3000 квадратных метров. Пять сотрудников МЧС пострадали, четырем лицам оказана помощь на месте, а один человек был доставлен в Центр токсикологии. Причина пожара выясняется.

    Пожар на фабрике к настоящему времени полностью потушен силами МЧС Азербайджана.

    Уцелевшие товары и материалы на территории завода были вывезены силами МЧС в целях противопожарной защиты.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия Азербайджан
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