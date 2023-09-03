Крупный пожар в Алматы: огонь с банного комплекса едва не перекинулся на дома

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пожар вспыхнул на строящемся деревянном 2-х этажном здании на территории банного комплекса в Бостандыкском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.



«2 сентября в 23:13 пожарные расчеты были направлены по повышенному рангу на сообщение о пожаре мкр. Нурлытау, ул. Нуртазина, 1. По прибытии к месту пожара обнаружено горение открытым пламенем на площади 600 кв.м строящегося деревянного 2-х этажного здания, на территории банного комплекса. Происходило его обрушение. Быстрому распространению пожара способствовало то, что горящее здание было полностью из деревянного сруба. В любую минуту могли вспыхнуть рядом стоящие деревянные корпусы банного комплекса. Два из корпусов, обшитые камышом находились всего лишь в нескольких метрах», - проинформировали в ДЧС.

Создалась угроза перехода огня на два жилых дома. От высокой температуры начала плавиться обшивка балконов второго и 3 этажа многоквартирного дома.

На месте развернута работа штаба, создано два участка тушения пожара, введены стволы на тушение и защиту соседних домов. Пожарные работали с соблюдением техники безопасности. Прибывшие электрики РЭС-5 обесточили объект.

Сложность тушения пожара заключалась в том, что район «маловодный». Однако в ходе разведки пожарным удалось установить АЦ на гидранты, тем самым обеспечив бесперебойную подачу воды. Кроме того, задействована поливомоечная техника «Алматы СУ».

На место было направлено 66 человек 22 ед. техники, службы взаимодействия города

Пожар был локализован в 00:27 и ликвидирован в 01:20. Жертв и пострадавших нет

Принятыми мерами пожарные отстояли от огня значительную часть банного комплекса. А именно:

1. Два корпуса обшитых камышом, одноэтажное деревянное здание.

2. Два жилых дома - с восточной стороны отстояли от огня двухэтажный жилой дом, с юго-западной стороны –трехэтажный многоквартирный

3. С южной стороны –группы гаражей с автомобилями.

Сотрудники полиции организовали оцепление, тем самым обеспечили правопорядок.