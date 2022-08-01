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    • Крупный пожар уничтожил 21 тыс. гектаров леса в Калифорнии

    1 Августа 2022 19:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лесной пожар «Маккинни» стал крупнейшим в Калифорнии за этот год. Национальный парк Кламат на границе с Орегоном загорелся в пятницу, и за выходные пламя выжгло 21 тыс. гектаров леса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Из-за гроз, жары, засухи и ветра сотням пожарным так и не удалось сдержать огонь. По словам местного шерифа, вечером в воскресенье пожар был все еще локализован на ноль процентов.

    Спасателям пришлось эвакуировать почти три тысячи местных жителей. Некоторые жилые дома и объекты инфраструктуры уничтожены. Власти продолжают оценивать ущерб.

    Жар от пламени стал причиной так называемого пирокумулонимбуса — огненного облака, где зарождаются грозы, которые в свою очередь становятся причиной новых возгораний. При этом синоптики надеются, что дым от пожара понизит температуру воздуха и новые очаги пламени будут появляться реже.


    Кадр из видео




    #Происшествия #Экология #США #Мировые новости #Пожар
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