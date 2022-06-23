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    Крупный пожар тушат в одном из курортных регионов Турции

    23 Июня 2022, 00:27

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Вечером 21 июня на юго-западе Турции, в провинции Мугла, был обнаружен крупный пожар лесостепных зон. Площадь возгорания охватила более 200 гектаров, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Пожар начался в лесу недалеко от курорта Мармарис на побережье Эгейского моря и под воздействием сильного ветра мгновенно распространился на большие территории.

    По сообщению министра сельского и лесного хозяйства Турции В. Киришджи, огненная стихия не угрожает близлежащим населенным пунктам и зонам отдыха туристов. Однако во избежание жертв и пострадавших, люди с некоторых районов все же эвакуированы в более безопасные места. С начала возникновения чрезвычайной ситуации работы по расчистке дорог для борьбы со стихией осуществляется местными лесничими.

    «Мы приложили все усилия для скорейшей ликвидации пожара. Территория возгорания была осмотрена с неба и в данное время реальной угрозы для местных жителей нет, расстояние до населенных пунктов составляет 3,5-4 км», - добавил глава ведомства.

    В район происшествия для борьбы с огнем были направлены группы регионального управления лесного хозяйства провинции Мугла и пожарной охраны столичного муниципалитета. К тушению возгораний приступили 1,5 тыс. человек и около 400 единиц специальной техники, в том числе 20 вертолетов и 14 самолетов.

    Работа пожарной авиации усложнена слабой видимостью над территорией. Из-за густого дыма, который берет начало в районе Бердюбет и достигает залива Хисароню с одной стороны и района Дегирменьяны с другой стороны, тушение огня занимает длительное время.

    Для установления причины возгорания создана специальная комиссия. Так как пожар начался одновременно с трех разных сторон, не исключается и версия специального поджога.

    О жертвах и пострадавших информации не поступало.

    Автор:

    Акжигит Чукубаев

    Происшествия Турция Пожар
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