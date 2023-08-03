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    Крупный пожар тушат в горах Жамбылской области

    3 Августа 2023, 14:55

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области в горной местности произошло возгорание сухой травы на предварительной площади 200 га, передает МИА «Казинформ».

    В 20 км от села Актоган Меркенского района на территории КГУ «Меркенское учреждение по охране лесов и животного мира» в горной местности произошло возгорание сухой травы на предварительной площади 200 га.

    «На самолете Казавиалесохраны Ан-2 с водозаборным устройством проводился аэровизуальный облет и тушение, осуществлено 11 сбросов воды. Вертолетом ЕС-145 АО «Казавиаспас» МЧС РК проводится аэровизуальное обследование», - сообщили в пресс-службе МЧС РК.

    Тушение пожара продолжается силами и средствами лесного хозяйства, Казлесавиаохрана, местных исполнительных органов, ДЧС Жамбылской области в количестве 161 человека, 24 единицы техники, 2 самолета и 1 вертолет.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Жамбылская область Видео Регионы Казахстана МЧС Пожар Тараз
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