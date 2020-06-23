Крупный пожар произошел в Семее: один человек госпитализирован

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее произошел крупный пожар, один человек с отравлением угарного газа госпитализирован, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управлении по чрезвычайным ситуациям.

В УЧС сообщили, что огонь вспыхнул ночью 20 июня в одном из частных жилых домов по улице Омская. По прибытии открытым пламенем горели деревянные конструкции блока хозяйственных построек на площади 34 кв.метров, а также деревянные конструкции кровли частного жилого дома, деревянные конструкции входной веранды, мебель на площади 100 кв.метров, далее огонь перешел на крышу соседнего частного жилого дома на площади 50 кв.метров.

«Принятыми мерами в 02:55 пожар удалось ликвидировать полностью. Общая площадь пожара составила 184 кв.метра. С отравлением от угарного газа госпитализирован житель соседнего дома, 2001 года рождения, состояние средней степени тяжести. Также в ходе пожара в хозяйственной постройке погибли 20 кур», - сообщили в УЧС.

Предварительная причина пожара : неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание электропроводки на крыше дома.

Напомним, что ранее, подобный же крупный пожар в Семее произошел 5 июня, где также горел частный дом.





Фото: УЧС г.Семей