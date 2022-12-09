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    Крупный пожар произошел в гипермаркете в Подмосковье, погиб человек

    9 Декабря 2022, 13:30

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Как минимум один человек погиб в результате крупного пожара в гипермаркете OBI, который находится в ТЦ «Мега Химки» в Подмосковье. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Пожар в здании ТЦ «Мега Химки» начался рано утром. Первоначальная площадь пожара составила 250 кв. м, позже она выросла до 7 тыс. кв. м, затем - до 18 тыс. кв. м.

    По последней информации, пожар локализован на площади 7 тыс. кв. м.

    В горящем гипермаркете произошел взрыв, после этого началось обрушение конструкций, сообщили в экстренных службах. Предположительно, во время пожара взорвались газовые баллоны.

    Гипермаркет почти полностью разрушен.

    Огонь не распространился на остальную часть ТЦ «Мега Химки».

    В тушении задействованы более 70 человек и 20 единиц техники, планируется привлечь авиацию. Ликвидация пожара осложняется конструкцией здания и большой горючей нагрузкой.

    Основная версия пожара - короткое замыкание. Как сообщили в экстренных службах, причиной пожара стали нарушения при сварочных работах в пристройке к зданию. Рабочие покинули здание, не сумев потушить огонь.

    Ущерб от пожара может достигнуть 20-30 млрд рублей

    Фото: tass.ru
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