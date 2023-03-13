Крупный пожар охватил шинный завод в Южной Корее

ТЭДЖОН. КАЗИНФОРМ - На шинном заводе в южнокорейском городе Тэджон произошел сильный пожар, заявили в понедельник представители пожарной охраны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Yonhap.

Пожар начался в 22:09 в воскресенье на заводе ведущего производителя шин Hankook Tire & Technology Co.

Сообщается, что 10 рабочих завода и один пожарный обратились за медицинской помощью.

Пожарные пытаются потушить огонь, пылающий в течение почти 12 часов. Работе мешают сухая погода и сильный ветер. Более 750 пожарных работают на месте.

Пожар, предположительно, начался в северной части второго завода, где хранятся легковоспламеняющиеся материалы.

«Тушение пожара затруднено, поскольку шины изготовлены из легковоспламеняющихся материалов», — заявил журналистам представитель пожарной охраны Ким Джун Хо (Kim Joon-ho).

Сообщается, что девять вертолетов привлекли к тушению пожара на заводе.

Предполагается, что около 400 000 шин, хранящихся на складе рядом со вторым заводом, сгорели, что и стало причиной появления огромного облака черного дыма в небе.

Жители из близлежащих домов были эвакуированы из-за пожара.

Занятия в двух средних школах, расположенных рядом с заводом, были отменены.

Пожар также вызвал перебои в работе общественного транспорта.

В Hankook Tire заявили, причина возгорания устанавливается, ущерб оценивается.