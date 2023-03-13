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    Крупный пожар охватил шинный завод в Южной Корее

    13 Марта 2023, 10:30

    ТЭДЖОН. КАЗИНФОРМ - На шинном заводе в южнокорейском городе Тэджон произошел сильный пожар, заявили в понедельник представители пожарной охраны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Yonhap.

    Пожар начался в 22:09 в воскресенье на заводе ведущего производителя шин Hankook Tire & Technology Co.

    Сообщается, что 10 рабочих завода и один пожарный обратились за медицинской помощью.

    Пожарные пытаются потушить огонь, пылающий в течение почти 12 часов. Работе мешают сухая погода и сильный ветер. Более 750 пожарных работают на месте.

    Пожар, предположительно, начался в северной части второго завода, где хранятся легковоспламеняющиеся материалы.

    «Тушение пожара затруднено, поскольку шины изготовлены из легковоспламеняющихся материалов», — заявил журналистам представитель пожарной охраны Ким Джун Хо (Kim Joon-ho).

    Сообщается, что девять вертолетов привлекли к тушению пожара на заводе.

    Предполагается, что около 400 000 шин, хранящихся на складе рядом со вторым заводом, сгорели, что и стало причиной появления огромного облака черного дыма в небе.

    Жители из близлежащих домов были эвакуированы из-за пожара.

    Занятия в двух средних школах, расположенных рядом с заводом, были отменены.

    Пожар также вызвал перебои в работе общественного транспорта.

    В Hankook Tire заявили, причина возгорания устанавливается, ущерб оценивается.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

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