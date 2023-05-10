Крупный пожар на окраине Петропавловска: во временное жилье заселили 7 семей погорельцев

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Продолжаются работы по поиску временного жилья для пострадавших от пожара в микрорайоне Береке. Об этом сообщил в Instagram аким Петропавловска Руслан Анбаев, передает МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, 7 мая на открытой площади по улице Сенной загорелся камыш. В результате крупного пожара огнем уничтожено 9 жилых частных домов, еще 2 дома частично повреждены. За два дня во временное жилье мы заселили 7 семей. Их обеспечили всем необходимым. Это средства личной гигиены, бытовая химия и продукты питания. Для оставшихся 4-х семей квартиры сейчас подбираются. Пытаемся найти жилье, которое удобно для них в расположении. Учитываем места учёбы детей, состав семьи. За аренду предоставленных квартир вызвались оплатить спонсоры», - проинформировал аким.

Неравнодушные граждане, по его словам, активно оказывают помощь пострадавшим. Горожане, предприниматели, волонтеры приносят гуманитарную помощь в пункт сбора, который открыли 8 мая в городском доме культуры.

Аким города выразил благодарность всем, кто протянул руку помощи пострадавшим.

«Мы не оставим никого с этой проблемой один на один», - заверил Руслан Анбаев.

Напомним, сообщение о возгорании камыша на открытой территории на окраине Петропавловска, по адресу ул. Сенная база, 5, поступило 7 мая в 18 часов 57 минут. В условиях сильной жары, в результате порывистого ветра (до 23 метров в секунду) произошел переход пожара на близлежащие частные жилые дома. В результате пожара огнём уничтожено 9 домов (7 жилых и 2 нежилых дома), гараж ИП «Сервис Вектор» на площади 540 кв.м и 3 автобуса. Эвакуировано 40 человек, из них 9 детей.

По информации ДЧС области, общая локализация возгорания камыша на окраине города была объявлена в 21 ч. 55 мин. Пожар ликвидирован в 1 час ночи 8 мая. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров встретился с жителями, которые лишились крова в результате пожара на окраине Петропавловска. Он заявил, что создана специальная комиссия. Людям предоставят временное жилье.



