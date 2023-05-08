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    Крупный пожар на окраине Петропавловска: погорельцам предоставят временное жилье

    8 Мая 2023, 00:15

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров встретился с жителями, которые лишились крова в результате пожара на окраине Петропавловска. Всего из-за возгорания камыша огнем было уничтожено 9 домов, передает МИА «Казинформ».

    Фото ДЧС СКО

    «Сегодня в микрорайоне «Береке» произошёл пожар. Жителей пострадавших домов временно перевели в эвакуационный пункт в 25 школу. Обеспечили питанием и ночлегом. Встретился с погорельцами. Создана специальная комиссия. Людям предоставим временное жилье», - сообщил аким СКО в Telegram.

    Фото пресс-службы акима СКО

    Фото пресс-службы акима СКО

    Как сообщалось ранее, сообщение о возгорании камыша на открытой территории на окраине Петропавловска, по адресу ул. Сенная база, 5, поступило 7 мая в 18 часов 57 минут. В условиях сильной жары, в результате порывистого ветра (до 23 метров в секунду) произошел переход пожара на близлежащие частные жилые дома. В результате пожара огнём уничтожено 9 домов (7 жилых и 2 нежилых дома), гараж ИП «Сервис Вектор» на площади 540 кв.м, и 3 автобуса. Эвакуировано 40 человек, из них 9 детей.

    По информации ДЧС области, общая локализация возгорания камыша на окраине города была объявлена в 21 ч. 55 мин. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

    Между тем, в ДЧС отметили, что в день пожара была зафиксирована высокая температура (4 класс опасности), на территории области неоднократно фиксировались очаги возгорания, выезды противопожарной службы следовали одни за другим. Причина – в вопиющем нарушении правил пожарной безопасности, разведении костров, проведении сельхозпалов.

    Фото ДЧС СКО

    Фото ДЧС СКО

    Фото ДЧС СКО

    Фото ДЧС СКО


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Северо-Казахстанская область Происшествия Акимат Пожар
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