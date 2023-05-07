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    Крупный пожар на окраине Петропавловска локализован

    7 Мая 2023, 23:15

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Общая локализация возгорания камыша на окраине города была объявлена в 21 ч. 55 мин. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС СКО.

    Сообщение о возгорании камыша на открытой территории на окраине Петропавловска, по адресу ул. Сенная база, 5, поступило 7 мая в 18 часов 57 минут. В условиях сильной жары, в результате порывистого ветра (до 23 метров в секунду) произошел переход пожара на близлежащие частные жилые дома. В результате пожара огнём уничтожено 9 домов (7 жилых и 2 нежилых дома), гараж ИП «Сервис Вектор» на площади 540 кв.м, и 3 автобуса. Эвакуировано 40 человек, из них 9 детей.

    К месту вызова выехали подразделения пожарных частей Петропавловска, немедленно приступившие к тушению возгорания. Ликвидация проходила на заболоченной территории, что осложнило работу пожарных. Было проведено наращивание сил гарнизона противопожарной службы Петропавловска, взаимодействующих организаций. На месте работали силы и средства ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» и ДЧС СКО, военизированной пожарной команды Петропавловского отделения Южно-Уральской железной дороги, местных исполнительных органов, «Кызылжар су» и негосударственной противопожарной службы, департамента полиции - всего 137 человека личного состава и 28 единиц техники.

    На месте пожара психологическую помощь населению оказывают специалисты психологической службы ДЧС. На базе департамента организован оперативный штаб и открыта горячая линия. На базе СШ № 25 Петропавловска организован эвакопункт.

    В день пожара зафиксирована высокая температура (4 класс опасности), однако на территории области неоднократно фиксировались очаги возгорания, выезды противопожарной службы следовали одни за другим. Причина – в вопиющем нарушении правил пожарной безопасности, разведении костров, проведении сельхозпалов, проинформировали в ДЧС.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Северо-Казахстанская область Происшествия МЧС Пожар
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